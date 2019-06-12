В Саранске горели надворные постройки

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание надворных построек.

Указанное происшествие произошло днём 11 июня. На пересечении улицы Севастопольской и проспекта 70 лет Октября загорелись надворные постройки. Площадь распространения пламени составила 2 квадратных метра.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания надворных построек устанавливается.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и мер предосторожности при обращении с огнём.

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Источник: 13.mchs.gov.ru