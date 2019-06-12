Глава Тургеневского городского поселения был оштрафован за нарушение условий предоставления субсидий

Глава Тургеневского городского поселения был привлечен к ответственности за нарушение условий предоставления субсидий ресурсоснабжающей организации.

Сотрудниками прокуратуры Ардатовского района было установлено, что администрацией Тургеневского городского поселения в сентябре прошлого года ООО «Теплосети» была предоставлена субсидия на компенсацию части затрат на теплоснабжение населения в размере 5 млн рублей.

Указанная субсидия была предоставлена предприятию с нарушением необходимых условий, поскольку органом местного самоуправления не была проведена проверка достоверности документов, приложенных к заявлению о предоставлении денежных средств.

Глава Тургеневского городского поселения был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru