На пилорамах Ромодановского района не соблюдаются меры пожарной безопасности

В Ромодановском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения законодательства о пожарной безопасности на объектах повышенной опасности.

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что на нескольких местных пилорамах не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, сотрудники допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, не проводится противопожарный инструктаж, не обеспечивается наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны, не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

Два должностных лица были привлечены к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru