В Саранске горели склады

В Саранске произошло возгорание складских помещений.

Днём 11 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Мордовской. По указанному адресу загорелись складские помещения. Эвакуация не проводилась.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

По предварительной информации, пожар произошел по причине пала сухой травы.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru