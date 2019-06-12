В Мордовии вырос уровень преступности

В Мордовии увеличился уровень преступности.

В период с января по май нынешнего года на территории региона было зафиксировано 3561 преступление. Данный показатель на 8,1% превышает тот уровень преступности, который имел место в Мордовии годом ранее.

Наиболее количество преступлений было зафиксировано в районах Саранска (Ленинский – 720, Октябрьский – 541, Пролетарский – 519), а также в Рузаевском районе (299). Наименьшее количество противоправных деяний было совершено в Большеигнатовском (16), Кадошкинском (25) и Атюрьевском (28) районах.

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Источник: prokrm.ru