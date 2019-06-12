Прокуратура Краснослободского района выявила нарушения законодательства о благоустройстве территорий

В Краснослободском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения законодательства о благоустройстве территорий.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что на детских площадках имеется мусор, их содержание и текущий ремонт должным образом не производится, некоторые элементы игровых площадок находятся в ненадлежащем состоянии (качели не покрашены и сломаны на площадках нескольких домов Краснослободска).

Исполнение заключенных городским поселением муниципальных контрактов по благоустройству территории должным образом не контролируется.

Главе администрации Краснослободского городского поселения было внесено представление об устранении нарушений.

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Источник: prokrm.ru