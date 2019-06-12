Житель Саранска отправится в тюрьму за покупку и хранение наркотиков

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении мужчины, обвиняемого в приобретении и хранении наркотиков.

Вечером 29 декабря прошлого года преступник, находясь возле дома №44, расположенного по адресу – улица Коваленко, приобрел наркотики массой около 1,18 грамма. В тот же день стражи порядка изъяли у мужчины запрещенное вещество.

Решением Пролетарского районного суда города Саранска в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Сторона защиты намеревалась изменить меру наказания, обратившись в Верховный суд Мордовии, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru