В селе Тетюши Атяшевского района построят несколько сотен новых домов

Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с главой Атяшевского района Виктором Прокиным.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся социально-экономического развития указанного района.

К осени текущего года будет введена в эксплуатацию вторая очередь молочного комплекса (на 350 голов дойного стада) в селе Алово. Также в настоящее время активно ведутся работы по реконструкции Атяшевского мясоперерабатывающего комплекса в рамках проекта по увеличению производственных мощностей. На данном объекте в этом году будет создано порядка 200 новых рабочих мест.

Кроме того, сейчас власти района занимаются вопросами подготовки площадки для индивидуального жилищного строительства в селе Тетюши, рассчитанной на 300 домов.

Также в этом году будут введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в селе Батушево и спортивная площадка в селе Сабанчеево.

По информации «Известий Мордовии».

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