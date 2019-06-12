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Саранску подарили детскую игровую площадку

Саранску подарили детскую игровую площадку

Генеральный директор ООО «МордовАлкоПром» Евгений Сидоров торжественно передал сертификат на приобретение детской игровой площадки главе администрации Саранска Петру Тултаеву.

Городские власти отнеслись к данной инициативе с большим воодушевлением и предложили разместить подаренный ООО «МордовАлкоПром» игровой комплекс во дворе домов №№ 92, 94, 96 и 98, которые расположены по адресу - проспект 70 лет Октября. В комплекс войдут горки, качели, карусель и песочница. Стоимость проекта составляет 613 тыс. рублей.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru