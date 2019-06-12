Саранску подарили детскую игровую площадку

Генеральный директор ООО «МордовАлкоПром» Евгений Сидоров торжественно передал сертификат на приобретение детской игровой площадки главе администрации Саранска Петру Тултаеву.

Городские власти отнеслись к данной инициативе с большим воодушевлением и предложили разместить подаренный ООО «МордовАлкоПром» игровой комплекс во дворе домов №№ 92, 94, 96 и 98, которые расположены по адресу - проспект 70 лет Октября. В комплекс войдут горки, качели, карусель и песочница. Стоимость проекта составляет 613 тыс. рублей.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru