В Ельниках горели холодильные камеры

В Ельниках пожарные ликвидировали возгорание двух холодильных камер.

В ночь на 12 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице 1 Мая. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горят две холодильные камеры.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания холодильных камер в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru