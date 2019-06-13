В Торбеевском районе горел сарай

В Торбеевском районе произошло возгорание сарая.

Вечером 12 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Салазгорь. Возле дома №14, который расположен по адресу – улица Некрасова, загорелся сарай. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 84 квадратных метра.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Ельниках горели холодильные камеры.

Источник: 13.mchs.gov.ru