В Торбеевском районе горел сарай

В Торбеевском районе произошло возгорание сарая.
Вечером 12 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Салазгорь. Возле дома №14, который расположен по адресу – улица Некрасова, загорелся сарай. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 84 квадратных метра.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Ельниках горели холодильные камеры.
Источник: 13.mchs.gov.ru