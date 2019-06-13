В Чамзинском районе столкнулись два автомобиля

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Указанное происшествие произошло 12 июня на территории посёлка Комсомольский. Возле дома №23, который расположен по адресу – улица Республиканская, не смогли разъехаться два автомобиля.
По предварительной информации, в результате данной аварии никто не пострадал.
Причина ДТП в скором времени будет установлена сотрудниками ГИБДД.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru