В Старошайговском районе загорелся сарай

В Старошайговском районе пожарные тушили загоревшийся сарай.

Происшествие произошло днём 12 июня в посёлке Красная Рудня. Спокойная атмосфера летнего дня в указанном населенном пункте была нарушена воем пожарной сирены, который раздался на улице Заводской, где загорелся сарай. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 8 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru