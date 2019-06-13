Житель Рузаевского района во время ссоры несколько раз ударил знакомого кирпичом

В Рузаевском районе местный житель во время ссоры несколько раз ударил своего знакомого кирпичом по голове.

10 мая нынешнего года 38-летний житель села Шишкеево гостил у своего односельчанина 63-летнего возраста. Мужчины распивали спиртные напитки. Во время попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений гость несколько раз ударил владельца жилья кирпичом по голове.

Пострадавший получил перелом лобно-височной кости, раны височно-теменной области и другие травмы крайней степени тяжести.

В отношении 38-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф