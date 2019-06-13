42% населения Мордовии занимаются физкультурой и спортом

В Мордовии 42% населения активно занимается физкультурой и спортом.

Указанный показатель превышает среднероссийский уровень. Глава Мордовии Владимир Волков заявил, что региональная власть будет делать всё необходимое для того, чтобы местные жители имели возможность заниматься спортом.

В республике в ближайшем будущем появятся новые спортивные площадки с уличными тренажерами. Кроме того, руководство региона будет способствовать развитию традиционных и экстремальных видов спорта, а также проведению массовых физкультурных мероприятий.

По информации «Известий Мордовии».

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