В Саранске прошло первенство по дартсу среди инвалидов по зрению

В Саранске было проведено первенство по дартсу среди граждан, которые имеют инвалидность по причине проблем со зрением.

Указанный соревнования проходили на базе предприятия «Искра». Участниками состязаний стали 30 человек.

В группе среди слабовидящих победу одержал Михаил Ворожейкин. Среди спортсменов-любителей без остаточного зрения победительницей стала Галина Гунинова. Победителям были вручены подарки, грамоты и медали.

Стоит отметить, что дартс пользуется популярностью среди представителей городского общества слепых.

По информации «Известий Мордовии».

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