В Саранске закроют железнодорожный переезд

В Саранске в скором времени будет закрыт железнодорожный переезд.

Куйбышевская железная дорога сообщает о том, что по причине ввода в действие автомобильного путепровода на 17-м километре перегона Ялга – Саранск железнодорожный переезд на 19-м километре данного перегона закрывается для движения автотранспорта и мотоциклов с 20 июня с сохранением пешеходного перехода.

Когда железнодорожный переезд будет открыт, не сообщается.

Куйбышевская железная дорога просит автомобилистов при планировании маршрута следования использовать объездные пути.

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Источник: kbsh.rzd.ru