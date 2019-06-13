В Ичалковском районе загорелось сухое сено

В Ичалковском районе произошло возгорание сухого сена.

Происшествие произошло утром 12 июня на территории посёлка Крутая Гора. В небо над указанным населенным пунктом поднялся столб дыма. Причиной появления тревожного вестника чрезвычайного происшествия стало возгорание пяти тонн сухого сена.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания сухого сена в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Старошайговском районе загорелся сарай.

Источник: 13.mchs.gov.ru