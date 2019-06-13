Инспекторы ГИМС проводят месячник безопасности на водных объектах Мордовии

В Мордовии сотрудники ГИМС проводят месячник безопасности на водных объектах.

В ходе указанного месячника был организован контроль купания детей. В настоящее время проводятся практические и теоретические занятия в каждой смене детских лагерей по мерам безопасности, правилам поведения на водных объектах, а также обучение пользования спасательными средствами.

Стоит отметить, что в настоящее время в Мордовии инспекторы ГИМС закреплены за всеми загородными и пришкольными детскими лагерями.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru