Руководитель одной из фирм Саранска был ограблен интернет-мошенниками

В Саранске руководитель одной из местных фирм стал жертвой неизвестных интернет-мошенников.

Недавно 41-летний директор фирмы по продаже строительных материалов заказал на одном из сайтов офисные стулья. Затем с мужчиной связался якобы менеджер интернет-магазина. Последний направил руководителю фирмы договор на покупку товара и счет на оплату.

41-летний гражданин перечислил на указанный менеджером счет денежные средства в сумме 46,7 тыс. рублей, но товар в оговоренные сроки не получил. Менеджер интернет-магазина не выходит на связь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф