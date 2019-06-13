В Лямбирском районе горели надворные постройки

В Лямбирском районе пожарные ликвидировали возгорание надворных построек.

Днём 12 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Смольково. Возле дома №26, который расположен по адресу – улица Красная, загорелись надворные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 45 квадратных метров.

В результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание надворных построек.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Торбеевском районе горел сарай.

Источник: 13.mchs.gov.ru