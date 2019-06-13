В Рузаевке был установлен новый арт-объект

В парке культуры и отдыха Рузаевки появился новый арт-объект.

Новый арт-объект представляет собой старинный велосипед. Инициаторами его установки стало сообщество езды на велосипедах.

Главным спонсорам стало ООО «НПО «НефтехГазМаш», которое изготовило арт-объект и передало его в парк на радость жителям и гостям Рузаевки.

Арт-объект был занесен на карту в приложении google.maps в качестве нового туристического объекта.

Старинный велосипед является своего рода символом велодвижения Рузаевки, которое очень хорошо развито.

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Источник: vk.com/molruz