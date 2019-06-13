Житель Ромодановского района подозревается в совершении кражи из строительного магазина

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ромодановского района, который подозревается в совершении кражи.

Охранник строительного магазина, расположенного в Саранске, просматривая камеры видеонаблюдения, заметил, как один из покупателей оплатил на кассе только часть товара, а остальное скрыл на дне тележки, вывез, затем переложил в автомобиль и уехал.

В кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления был задержан житель села Алтары Ромодановского района 1968 года рождения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого.

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Источник: 13.мвд.рф