В Саранске 54-летняя женщина едва не сгорела заживо

В Саранске едва не сгорела заживо 54-летняя женщина.

Происшествие, которое едва не обернулось ужасающей трагедией, произошло утром 12 июня в посёлке ТЭЦ-2. На 54-летней женщине, находившейся в одной из квартир дома №30, расположенного по адресу – улица Белинского, загорелась одежда.

Известно, что в момент возгорания гражданка находилась на кухне.

Пострадавшая была доставлена в больницу. Медики диагностировали у женщины ожоги левого предплечья, левой половины живота и левого бедра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru