На «Рузхиммаше» погиб 35-летний мужчина

В результате несчастного случая погиб 35-летний рабочий предприятия «Рузхиммаш».

По предварительной информации, во время работы на станке отлетел кусок металла, который угодил в шею 35-летнему мужчине. Коллеги пострадавшего говорят о том, что вследствие данного инцидента рабочий получил серьезные повреждения трахеи и сосудов. Мужчина был доставлен в больницу.

Медики боролись за жизнь пострадавшего, но их усилия оказались тщетными. Мужчина скончался спустя два часа после госпитализации.

В настоящее время проводится проверка по факту гибели 35-летнего мужчины.

По информации «Известий Мордовии».

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