В Саранске горел заброшенный дом

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бесхозного дома.

Указанное происшествие произошло днём 12 июня на улице Фурманова. Загорелся дом, в котором в настоящее время никто не проживает. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 24 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru