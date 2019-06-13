В Мордовии осужденный успешно защитил дипломную работу

Осужденный исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии успешно защитил дипломную работу.
Осужденный Пётр Сергеев обучался дистанционно в Нижегородском гуманитарно-техническом колледже по направлению «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Дипломная работа заключенного получила название «Налоговое планирование на предприятии, современная практика на примере ООО «Стройтехмонтаж».
Осужденный успешно защитил дипломную работу, уверенно и четко ответив на вопросы приемной комиссии.
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Источник: 13.fsin.su