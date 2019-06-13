В Лямбире ДТП унесло жизнь 16-летнего парня

В Лямбире пьяный водитель легкового автомобиля сбил двух подростков, один из которых скончался.

Происшествие произошло поздним вечером 11 июня на одной из улиц указанного населенного пункта. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора» в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух подростков 16- и 14-летнего возраста, которые ремонтировали мотоцикл на обочине.

От полученных телесных повреждений 16-летний пострадавший скончался на месте происшествия. 14-летний подросток был серьезно травмирован.

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Источник: гибдд.рф