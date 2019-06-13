В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадала 25-летняя девушка

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 25-летняя девушка.

Происшествие произошло днём 12 июня на 451-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21102, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки «Фольксваген-Пассат», который остановился перед ним. После этого вторая машина по инерции въехала в стоящий перед ней автомобиль марки «Лада-Калина».

В результате данного ДТП пострадала 25-летняя пассажирка ВАЗа. Девушка обращалась за помощью в больницу.

Также читайте о том, что в Лямбире произошло ДТП, которое унесло жизнь 16-летнего подростка.

Источник: гибдд.рф