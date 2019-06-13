В Дубенском районе в ДТП пострадал 52-летний мужчина

В Дубенском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 52-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 11 июня в селе Кайбичево. По предварительной информации, 52-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21074, двигаясь по улице Ленина, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части на обочину и врезалось в автомобиль марки ВАЗ-2114.

52-летний автомобилист получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Дубенская РБ».

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Источник: гибдд.рф