В Мордовии сотрудники ГИБДД провели операцию «Нетрезвый водитель»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

Указанное мероприятие, направленное на выявление водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, было проведено 12 июня.

В ходе проведения мероприятия сотрудники Госавтоинспекции задержали порядка 10 автомобилистов, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения и отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за пьяное вождение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

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Источник: гибдд.рф