Разыскиваются очевидцы ДТП со смертельным исходом, которое произошло в Лямбирском районе

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают очевидцев ДТП, в результате которого погиб 53-летний мужчина.

Происшествие произошло поздним вечером 31 мая на 268-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов. 59-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Мицубиси», совершил наезд на 53-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части.

Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных в результате ДТП травм.

Сотрудники следственного отдела ММО МВД России «Лямбирский» обращаются ко всем очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющиеся данные по телефонам: 38-59-56 или 02.

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Источник: гибдд.рф