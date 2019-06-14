На одной из улиц Саранска построят девять многоэтажек

В Саранске построят девять новых многоэтажных домов на улице Лесной.

Глава Мордовии Владимир Волков 12 июня провел рабочее совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся подготовки к строительству нового микрорайона на улице Лесной. Строительные работы будут вестись на территории, где расположены здания больницы.

В общей сложности будет построено девять многоэтажных домов. Владимир Волков отметил, что проектировщики должны предложить самые современные решения застройки.

По информации «Известий Мордовии».

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