Пожар довел 65-летнего жителя Рузаевки до сердечного приступа

В Рузаевке от сердечного приступа скончался 65-летний мужчина, дом которого охватило пламя.

Происшествие произошло днём 13 июня на улице Маяковского. По предварительной информации, изначально загорелся тополиный пух. Затем огонь перекинулся на сарай и жилой дом №63. Пламя охватило жилую постройку на площади 70 квадратных метров.

65-летнему мужчине, проживавшему в указанном доме, стало плохо. Гражданин был доставлен в больницу, где спустя некоторое время скончался. Причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.

Кроме того, известно, что ещё двух человек, среди которых один ребенок, пожарным удалось спасти от гибели вследствие возгорания дома.

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Источник: 13.mchs.gov.ru