Ранее судимый житель Рузаевки до смерти избил знакомого

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего ранее судимого местного жителя, который до смерти избил 55-летнего мужчину.

9 июня 45-летний подозреваемый, находясь возле своего дома, в компании, состоявшей из нескольких человек, распивал алкогольные напитки. После завершения попойки вместе с горожанином остались его сожительница и 55-летний знакомый. В определенный момент между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 45-летний горожанин жестоко избил знакомого. После этого подозреваемый лег спать. Ночью житель Рузаевки обнаружил, что его знакомый скончался.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовного дело.

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Источник: 13.мвд.рф