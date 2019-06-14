Мошенники ограбили жителя Саранска, решившего купить мобильный телефон

Неизвестные мошенники прислали 33-летнему жителю Саранска мобильный телефон, который он не заказывал.

Недавно 33-летний житель Саранска заказал в одном из интернет-магазинов мобильный телефон. Мужчина заплатил за товар 10,9 тыс. рублей. Спустя несколько дней горожанин получил посылку, в которой оказался не тот мобильный телефон, который он заказывал. Стоимость присланного мошенниками товара значительно ниже цены гаджета, который намеревался приобрести житель Саранска.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф