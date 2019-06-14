В Саранске горел дачный домик

В Саранске произошло возгорание дачного домика.

13 июня, в 13:40 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Зеленой. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит дачный домик. Пламя охватило постройку на площади 14 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания дачного домика в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru