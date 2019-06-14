В Мордовии инспекторы ГИБДД проводят мероприятия в пришкольных лагерях

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия в прикольных лагерях.

Инспекторы ГИБДД проводят мероприятия в пришкольных лагерях, где в ходе веселых викторин, подвижных игр и разнообразных творческих заданий дети не только получают массу позитивных эмоций, но и с пользой проводят время.

Полицейские объясняют детям, что юным велосипедистам, не достигшим 14-летнего возраста, запрещено двигаться на проезжей части. Также на встречах с детьми полицейские обращают их внимание на поведение на дворовых территориях, где детские игровые площадки подчас находятся в непосредственной близости от мест движения транспорта.

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Источник: 13.мвд.рф