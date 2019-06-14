Прокуратура Ромодановского района ведет борьбу с насилием

В Ромодановском районе сотрудники прокуратуры выявили три сайта, на которых размещались информационные материалы, призывающие несовершеннолетних граждан совершать нападения на образовательные учреждения, используя оружие.

На указанных сайтах сотрудники прокуратуры обнаружили видеоматериалы, побуждающие школьников совершать действия, представляющие угрозу жизни и здоровью окружающих, а также оправдывающие насилие.

Прокуратура Ромодановского района обратилась в Ленинский районный суд города Саранска с тремя заявлениями о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории России. Данные заявления были удовлетворены в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru