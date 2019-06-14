В Саранске разыскивается пропавшая без вести пенсионерка

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают пенсионерку, которая несколько дней назад пропала без вести.

Баймашкина Рита Ибрагимовна 1947 года рождения утром 11 июня ушла из своего дома и до сих пор не вернулась обратно. На связь с родными и близкими женщина не выходит.

Известно, что разыскиваемая гражданка была одета в красное платье, зеленый платок и черные босоножки.

Стражи порядка просят все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, сообщить имеющиеся сведения по телефонам: 8(8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф