В Саранске в результате ДТП пострадал 69-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 69-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло днём 13 июня на территории Октябрьского района города. На 193-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал», 32-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», врезался в грузовик марки ГАЗ, который двигался впереди.

69-летний пассажир легковушки доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 25-летняя девушка.

Источник: гибдд.рф