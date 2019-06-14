В Темниковском районе горели надворные постройки

В Темниковском районе пожарные ликвидировали возгорание надворных построек.

Утром 13 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Татарское Акшаево. Возле дома №31, расположенного по адресу – улица Луговая, загорелись надворные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 43 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворных построек устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru