В Мордовии был задержан житель Нижегородской области, подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков

В Лямбирском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего жителя Нижегородской области, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков.

12 июня сотрудники правоохранительных органов в ходе досмотра 30-летнего жителя города Арзамас Нижегородской области обнаружили и конфисковали синтетические наркотики массой 0,46 грамма. Известно, что мужчина намеревался продать запрещенное вещество.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении жителя Нижегородской области.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф