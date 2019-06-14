19-летнего жителя Саранска осудили за угон автомобиля

В Саранске суд вынес приговор в отношении 19-летнего местного жителя, который угнал автомобиль.

Поздним вечером 23 марта нынешнего года 44-летний таксист на своем автомобиле марки ГАЗ-3110 прибыл по указанному диспетчеру адресу, где его ожидал 19-летний парень, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек избил автомобилиста. Пострадавший, заметив, что к машине приближается друг преступника, поспешил скрыться. После того, как последний сел в салон автомобиля, злоумышленник пересел на место водителя, завел мотор и начал движение. Проехав несколько метров, преступник потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в сугроб.

Решением Ленинского районного суда города Саранска в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 1 года ограничения свободы.

Читайте также о том, что разыскиваются очевидцы ДТП со смертельным исходом, которое произошло в Лямбирском районе.

Источник: 13.мвд.рф