В Большеберезниковском районе в ДТП пострадали два подростка

В Большеберезниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два подростка.

Указанное происшествие произошло в ночь на 13 июня в селе Починки. 15-летний парень, управлявший мотоциклом марки «Восход», двигаясь по улице Октябрьской, совершил наезд на подростка того же возраста, который пересекал проезжую часть в несанкционированной для этого зоне. После этого транспортное средство вылетело в кювет, а затем опрокинулось.

Пешеход был госпитализирован. Водитель мотоцикла доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф