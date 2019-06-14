Жительница Кочкуровского района подозревается в ограблении своей соседки

В Кочкуровском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнюю местную жительницу, которая подозревается в совершении нескольких краж из дома своей соседки.

В период с ноября минувшего года по май текущего года 28-летняя жительница одного из сёл указанного района три раза проникала в дом своей соседки с целью совершения кражи. Девушка похитила золотые украшения пострадавшей, а также денежные средства в сумме 15 тыс. рублей.

Подозреваемая признала свою вину и выдала украденные деньги. В ходе осмотра жилья женщины стражи порядка обнаружили и конфисковали похищенные золотые украшения.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф