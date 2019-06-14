В Большеберезниковском районе были обнаружены несанкционированные свалки

В Большеберезниковском районе сотрудники прокуратуры добиваются ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов.

В ходе проведения проверки сотрудники прокуратуры указанного района обнаружили несанкционированные свалки бытовых отходов на территории Большеберезниковского, Судосевского, Шугуровского, Паракинского, Русско-Найманского сельских поселений. Администрации данных населенных пунктов не принимали меры к устранению свалок.

В суд было направлено 5 исковых заявлений с требованием ликвидировать несанкционированные свалки бытовых отходов.

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Источник: prokrm.ru