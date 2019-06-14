В УФСИН РФ по Мордовии чествовали медиков

В культурном центре УФСИН РФ по Мордовии прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.

Сотрудникам МСЧ-13 были вручены юбилейные медали, благодарственные письма, дипломы, ценные подарки и цветы. Кроме того, для всех присутствующих был организован праздничный концерт.

МСЧ-13 является учреждением, осуществляющим медико-санитарное обеспечение сотрудников, пенсионеров УИС Мордовии и членов их семей, а также осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и иных граждан, прикрепленных на медицинское обслуживание.

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Источник: 13.fsin.su