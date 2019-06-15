Владимир Волков вручил награды лучшим медикам

В Саранске прошло торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника.

Глава Мордовии Владимир Волков поздравил сотрудников системы здравоохранения региона с профессиональным праздником.

Владимир Волков отметил, что за последние годы благодаря усилиям медиков в Мордовии был достигнут рост продолжительности жизни и снижение уровня смертности. Глава региона также обратил внимание на то, что в республике имеются и проблемы в сфере здравоохранения, которые будут решены благодаря реализации государственного проекта «Здравоохранение», направленного на повышение доступности первичной медицинской помощи, внедрение комплексной системы профилактики и устранение кадрового дефицита. На указанные цели Мордовия получит порядка 8 млрд рублей.

Также Владимир Волков вручил лучшим медработникам высокие награды.

По информации «Известий Мордовии».

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