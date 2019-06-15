Аэропорт Саранска увеличит пассажиропоток

Глава Мордовии Владимир Волков 13 июня провел рабочую встречу с руководством аэропортовой сети «Новапорт».

В ходе указанной встречи было подписано соглашение о намерениях по реализации проекта развития международного аэропорта Саранска.

Кроме того, во время встречи было сказано, что главными целями на ближайшее будущее являются повышение годового пассажиропотока через аэропорт Саранска до 500 тыс. человек, увеличение количества рейсов, снижение стоимости авиабилетов и организация работы международного терминала.

По информации «Известий Мордовии».

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